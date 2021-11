Portugal vence Espanha e sonha com final do Europeu

JN Ontem às 23:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de Rafa Costa a 13 segundo da final, garantiu a Portugal a vitória por 10-9 sobre a Espanha, num jogo frenético da quarta jornada do Campeonato da Europa, que mantém a equipa lusa na rota da final.

Ao intervalo o jogo estava empatado 4-4 e o segundo tempo parecia de feição para os espanhóis, que venciam por 9-7, mas nos últimos instantes a seleção nacional deu a volta e assegurou o triunfo, com três golos em menos de três minutos.

Os golos lusos foram apontados por Gonçalo Alves (quatro), Rafa Costa (três), Hélder Nunes (dois) e João Rodrigues (um). Pelos castelhanos marcaram Bargallo (quatro), Xavier Barroso (três), Sergi Panadero (um) e Ignacio Alabart (um).

Com este desfecho, as duas seleções partem para a quinta ronda, que se disputa esta sexta-feira, igualadas, com sete pontos, com as quinas a defrontarem a última classificada Andorra e os espanhóis a defrontarem a líder França.