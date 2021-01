Portugal vence Suíça e continua a sonhar no Mundial

Miguel Pataco Hoje às 16:05 Facebook

A seleção nacional bateu a formação helvética por 33-29 e continua na corrida pela presença nos quartos de final do Campeonato do Mundo, que está a decorrer no Egito.

Frente a um adversário que até foi repescado para o Mundial - para compensar a ausência dos Estados Unidos da América, que desistiu devido a ter muitos casos de covid-19 - a equipa de Paulo Jorge Pereira sentiu algumas dificuldades, mas voltou a mostrar muitas soluções.

Depois de uma primeira parte equilibrada - 17-15 a favor dos portugueses -, a seleção nacional entrou em grande no segundo tempo, abriu uma vantagem que chegou aos cinco golos, mas ainda permitiu a recuperação da Suíça até aos 30-29.

Soou o alarme e os "heróis do mar" reagiram, acabando por festejar o triunfo por 33-29, na segunda jornada do Main Round da competição.

Agora, para garantir a presença nos quartos de final, Portugal precisa de vencer a França, no domingo às 19.30 horas, no fecho da segunda fase de grupos.