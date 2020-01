Portugal vence vice-campeã Suécia e continua a sonhar no Europeu

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de andebol venceu, esta sexta-feira, a vice-campeã europeia Suécia (35-25), e arrancou da melhor forma para a ronda principal do Euro 2020,

Foi com uma exibição brilhante que Portugal se estreou a vencer na ronda principal do Euro 2020. A Suécia, vice-campeã europeia e anfitriã do Grupo II da segunda fase do torneio, não teve capacidade para contrariar uma seleção lusa que contou com a inspiração do guarda-redes Quintana para alcançar uma vitória expressiva, por dez golos de diferença (35-25).

Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Europeu, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia.