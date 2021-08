Bernardo Monteiro Hoje às 21:51, atualizado às 22:18 Facebook

Pedro Gonçalves, médio do Sporting, fez dois golos de belo efeito na vitória sobre o regressado Vizela (3-0), embalando a equipa de Rúben Amorim para uma grande partida, no encontro inaugural da Liga 2021/22 e volta a estar no topo da lista de marcadores, após ter sido o melhor em 2020/21. Paulinho fez o outro golo da noite.

O Sporting apresentou-se em grande nível na primeira jornada de 2021/22, tendo batido o Vizela de forma a não deixar dúvidas sobre quem seria o justo vencedor. A equipa de Álvaro Pacheco entrou bem em campo, a pressionar alto, tendo conseguido segurar o ataque leonino durante todo o primeiro tempo, apesar de Jovane Cabral ainda ter desperdiçado uma grande penalidade, que bateu caprichosamente na barra.

A segunda metade trouxe um Sporting muito mais assertivo, que logo no recomeço festejou, depois de Paulinho ter lançado Pote num movimento de rutura, e este, ainda de pé quente, apenas teve de receber e rematar colocado para o fundo da baliza de Charles.

O domínio dos verdes e brancos ficou cada vez mais notório e Pedro Gonçalves voltaria a festejar pouco depois, tendo respondido a um cruzamento de Ricardo Esgaio com uma grande receção e um remate a condizer.

Daí para a frente o Vizela não conseguiu sair das amarras táticas impostas pela equipa de Amorim, e o golo de Paulinho surgiu naturalmente, a sentenciar a partida, após um fantástico cruzamento de Nuno Santos.

Assim o Sporting entra em 2021/22 com o pé direito e triunfou, numa clara demonstração de qualidade, provando que este ano também será um forte candidato a renovar o título de campeão.

Veja aqui os três golos da partida: