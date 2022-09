Premier League volta, mas jogos que exigem maior segurança continuam suspensos

JN/Agências Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A liga inglesa será retomada no próximo fim de semana, após ter sido suspensa devido à morte da rainha Isabel II, mas só sete dos dez jogos da jornada vão realizar-se.

A Liga inglesa vai ser retomada, juntando-se aos escalões inferiores do futebol profissional, após os jogos do último fim de semana terem sido suspensos, pela morte da Rainha Isabel II, na quinta-feira. O anúncio feito esta segunda-feira pela Premier League indica, ainda assim, que três partidas serão adiadas, "depois de reuniões com clubes, polícia e grupos de segurança locais".

Este adiamento diz respeito aos jogos com maior exigência ao nível da segurança,nomeadamente o Chelsea-Liverpool, o Manchester United-Leeds e o Brighton-Crystal Palace, num momento de luto em que, no país, as autoridades policiais estão de serviço noutros sítios.

PUB

Assim, jogar-se-ão sete das 10 partidas, depois de "uma pausa na temporada como marca de respeito", começando na sexta-feira com o Aston Villa-Southampton e o Nottingham Forest-Fulham. Os jogos adiados da ronda anterior, bem como os três da próxima jornada, terão "novas datas anunciadas a seu tempo".