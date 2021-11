Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:29 Facebook

Rui Pedro Soares comentou a polémica do jogo com o Benfica, em que a equipa do Belenenses SAD se apresentou com apenas nove jogadores.

"Os meus jogadores mostraram o que é ter dignidade. Termos jogado aqui hoje foi uma vergonha para todos menos para os que que se apresentaram em campo. Dissemos à Liga que não queríamos ir a jogo mas foi-nos dito que se não fossemos a jogo, teríamos falta de comparência", esclareceu o presidente do Belenenses SAD.