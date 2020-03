Primeira vítima da Covid-19 trabalhou com Jorge Jesus no Estrela da Amadora

Hoje às 19:08 Facebook

Mário Veríssimo, a primeira vítima mortal da doença Covid-19, faria 82 anos em abril. Este enfermeiro de profissão trabalhou durante quatro épocas com Jorge Jesus, quando este treinava o Estrela da Amadora, exercendo o cargo de massagista no clube da Reboleira.

Jorge Jesus chegou a anunciar a morte do amigo no passado sábado, numa entrevista dada no final de um jogo do Flamengo, mas depois corrigiu as declarações nas redes sociais, dizendo que Mário Veríssimo estava, afinal, internado em estado grave em Lisboa. Mas cerca de 24 horas depois, o histórico massagista da equipa amadorense não resistiu ao novo coronavírus, ele que padecia de várias complicações sérias de saúde.

O treinador do Flamengo conviveu com Mário Veríssimo, de quem se tornou amigo, nas duas passagens que teve pelo banco do Estrela da Amadora, nas épocas de 1998/99 a 1999/00 e nas de 2001/02 a 2002/03.