Primo do piloto Maverick Viñales morre em acidente de mota aos 15 anos

Dean Berta Viñales, de 15 anos, morreu este sábado na sequência de um acidente durante uma corrida de motas no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, em Espanha.

O piloto, primo do espanhol Maverick Viñales, piloto do campeonato de MotoGP, a prova rainha do motociclismo de pista, foi vítima de um acidente durante a 11.ª volta da corrida do SuperSport 300, prova do Mundial de Superbikes, disputada em Espanha.

Segundo relatos da imprensa, Dean sofreu uma queda e foi atropelado por quatro motas quando estava no chão. O acidente motivou a interrupção imediata da corrida para ser prestada assistência ao jovem piloto.

O jovem piloto sofreu "lesões severas na cabeça e no tórax", informou a direção do Mundial de Superbikes. O piloto, que alinhava na "Vinales Racing Team", fundada pelo pai de Maverick, foi assistido "na pista, na ambulância e no centro médico" daquele circuito espanhol e ainda foi transportado para o hospital de Sevilha, onde viria a falecer.

"Estamos muito tristes por anunciar a morte Dean Berta Viñales", anunciou a orgnização do Mundial de Superbikes, em comunicado no Twitter. "Sentiremos saudades da tua personalidade, do teu entusiasmo e da tua determinação. Todo o motociclismo sentirá a tua falta, Dean", lê-se no "post" de condolências à família do jovem.

A morte de Dean Berta Viñales, de 15 anos, motivou a suspensão das provas do Mundial de Superbikes que estavam a decorrer em Jerez de la Frontera.