Problema cardíaco põe carreira de Aguero em risco

A carreira de Aguero está em risco e o avançado argentino poderá ser obrigado a terminar a carreira. Depois de ter sentido dores no peito frente ao Alavés, foi submetido a vários exames médicos que detetaram uma arritmia cardíaca.

Nos últimos dias, o antigo jogador do Manchester City, atualmente no Barcelona, fez exames de esforço e várias ressonâncias, que deixaram dúvidas nos médicos. Aguero apresenta uma arritmia mais grave do que se esperava, que pode não permitir que continue a jogar futebol, segundo informou a "Catalunya Ràdio" no programa "El Matí".

O argentino vai continuar a realizar exames de resistência e a ser tratado pela equipa médica que o acompanha, mas a possibilidade de nunca mais pisar um relvado ao alto nível é mais possível.

Aguero abandonou o relvado do confronto com o Alavés, para a Liga espanhola, a 30 de outubro. Após ter sido transportado para o hospital e examinado, o Barcelona comunicou que o avançado iria ficar afastado dos relvados durante três meses.