Processos disciplinares e multas para Sérgio Conceição e Paulo Sérgio

O mapa de castigos aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi divulgado esta terça-feira. Os treinadores de F. C. Porto e Portimonense, expulsos na partida disputada no Algarve, foram alvos de processos disciplinares e multas.

De acordo com o que apurou o JN, os processos disciplinares aplicados a Sérgio Conceição e Paulo Sérgio podem ter consequências muito mais graves do que uma suspensão curta, uma vez que em processo sumário, como é o caso, só se pode aplicar suspensão até um mês.

De acordo com o mapa de castigos a que o nosso jornal teve acesso, o treinador do F. C. Porto foi expulso "por ter saído da sua área técnica, em direção ao treinador da equipa do Portimonense, gritando:" Toma car****, vai para o car***, vai-te fo***", conforme foi descrito no relatório do árbitro. Por esse motivo, foi multado em 2 040 euros.

Já Paulo Sérgio, o vermelho que o treinador do Portimonense viu deveu-se a "ter respondido às palavras que foram dirigidas pelo treinador da equipa do F. C. Porto, tendo saído da sua área técnica, gritando: 'vai para o car*** tu, vai-te fo***, queres alguma coisa, é lá fora'", também conforme foi descrito no relatório do árbitro. Esses insultos valeram a Paulo Sérgio uma multa de 408 euros.

Quanto aos processos disciplinares aos dois treinadores, que podem motivar longas suspensões, devem-se a "fatos ocorridos após a expulsão de ambos os treinadores principais no jogo nº 203.01.214, e empurrões e ofensas mútuas entre jogadores na entrada e no interior do túnel de acesso aos balneários".

Nota ainda para a abertura de mais três processos disciplinares, aos jogadores Maurício e Beto, do Portimonense, e a Marchesín, do F. C. Porto.