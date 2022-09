Produtividade de Taremi sem antídoto

Vasco Samouco Hoje às 20:39 Facebook

Avançado iraniano leva sete golos e duas assistências esta época, superando o registo dos primeiros nove jogos de 2021/22

Não se sabe se Mehdi Taremi vive alheado de toda a controvérsia que tem girado à volta dele, mas, a julgar pelos números, é mais do que garantido que o rendimento do avançado não tem sido prejudicado. Todo o contrário, aliás. O internacional iraniano está a protagonizar o melhor início de época desde que chegou ao futebol português, em 2019, vindo do Al Gharafa (Catar), superando com algum à vontade o registo da época passada, na qual fixou os melhores registos pessoais em golos e em assistências.

Nos primeiros nove jogos que disputou em 2022/23, Taremi, que falhou a receção ao Club Brugge, fez o gosto ao pé em sete ocasiões, mais duas em comparação com 2021/22. Para além disso, o ex-jogador do Rio Ave já conta com dois passes para golos de companheiros, mais um em relação ao que se verificou nos primeiros nove jogos que disputou na temporada anterior. A importância de Taremi no F. C. Porto é cada vez maior e fica clara no facto de ter contribuído decisivamente (a marcar ou a assistir) para nove dos 20 golos dos dragões.