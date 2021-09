Proença confiante na qualificação de Portugal para o Mundial2022

JN/Agência Hoje às 00:08 Facebook

Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), mostrou-se esta quarta-feira confiante no apuramento de Portugal para o Mundial2022, após a vitória sobre a Irlanda, por 2-1, no Algarve.

"Não é habitual sofrermos tanto, mas as equipas a este nível são sempre muito equilibradas. Estamos em início de época e nota-se bem, nos clubes e nas seleções. Foi conseguido o objetivo, ganhar, é continuar o trabalho", afirmou, em declarações à RTP.

O líder da LPFP destacou o facto de o país estar já "bem habituado a estar nas grandes competições" como fator extra de confiança para o apuramento para a fase final do campeonato do mundo, que será disputada no próximo ano no Catar.