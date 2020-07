Projeto ambicioso em Braga seduz Carvalhal

João Faria Hoje às 09:00 Facebook

Apesar do assédio do Flamengo, o ex-técnico do Rio Ave volta à "pedreira", por dois anos. Salvador vence corrida.

Carlos Carvalhal vai assumir o comando da equipa minhota, aceitando o convite do presidente António Salvador, que entende que o ex-técnico do Rio Ave tem as características ideais para liderar um projeto ambicioso, que reforce o estatuto do clube.

Primeiro, o líder do Braga falou com Artur Jorge, técnico interino desde que Custódio Castro cessou funções. Apesar de ter garantido o terceiro lugar na Liga, o antigo central deixa a equipa principal, para assumir os sub-23. Uma decisão que já estava, aliás, previamente acertada, mas que motivou uma conversa final, entre técnico e presidente.

Depois, o líder do Braga avançou para as conversações com Carlos Carvalhal, treinador que deixou o Rio Ave e tinha vários convites, incluindo o do Flamengo, que o pretendia para suceder a Jorge Jesus. A abordagem foi bem sucedida, faltando muito pouco para ser oficializada uma ligação que será de duas temporadas, com o intuito de quebrar o ciclo de sucessivas mexidas que marcou 2019/20.

Carvalhal, de 54 anos, que é natural de Braga e antigo jogador do clube onde fez boa parte da carreira, já treinou a equipa, no início de 2006/07. Na altura rendeu Jesualdo Ferreira, mas saiu após 13 jogos. Foi substituído por Rogério Gonçalves.

Entretanto, o dia ficou marcado por duas despedidas. O guardião Eduardo pendurou as luvas, uma decisão "difícil, mas ponderada", abrindo-se a chance de "ajudar noutras funções".

Já Trincão, de saída para o Barça, disse que ainda não lhe caiu a ficha. "Talvez nas férias ou quando chegar a Barcelona perceba que as coisas vão mudar. Vai-me custar um pouco", alvitra.

André Castro certo

O médio português, de 32 anos, que jogou nas últimas três épocas no Goztepe, da Turquia, é reforço do Braga. O ex-jogador do F. C. Porto, que estava em fim de contrato, vai assinar por dois anos.

Rui Fonte operado

O avançado, de 30 anos, já foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar a rutura de ligamentos no joelho esquerdo, sofrida no jogo de Tondela. Segundo o Braga, a operação "correu bem", estimando-se uma paragem de seis meses.