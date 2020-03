Próxima jornada da Liga à porta fechada. Associações de Porto e Braga suspendem atividade

Augusto Correia e Vítor Jorge Oliveira Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Todos os jogos da Primeira e Segunda Liga do campeonato nacional de futebol vão ser disputados à porta fechada. As associações de futebol de Porto e Braga suspenderam todas as atividades.

A medida insere-se no plano de contingência face ao surto de coronavírus e foi tomada numa reunião entre a Liga e o Ministério da Administração Interna, esta terça-feira.

Outra das hipóteses em cima da mesa era a suspensão do campeonato, mas o opção recaiu, para já, nos jogos à porta fechada. Uma medida similar à que foi tomada em Espanha, para as próximas duas jornadas.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que, além dos jogos de futebol de 11 à porta fechada, foi decidido "suspender todas as provas nacionais dos escalões de formação de futebol e futsal, entre 14 e 28 de março".

Na reunião do grupo de emergência, criado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, foi ainda determinado que "todos os jogos das competições nacionais de futsal decorram à porta fechada", e foram adotadas medidas para os campeonatos não-profissionais.

Foi determinado "que os jogos das provas nacionais seniores não-profissionais de futebol não poderão ter mais de 5 mil pessoas nas bancadas, no cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde", acrescenta a nota.

Suspensão em Braga

A Associação de Futebol de Braga determinou, esta terça-feira, a suspensão de todos os encontros que estavam programados para o próximo fim-de-semana.

"A Direção da A.F. Braga, considerando a necessidade de assumir uma posição que contribua ativamente para a prevenção e o controlo da COVID-19 e atenta aos últimos desenvolvimentos e notícias vindas a público, bem como às comunicações feitas por diversos clubes filiados, durante os dias de ontem e de hoje, decidiu suspender durante a presente semana toda a atividade desportiva oficial, organizada pela A.F. Braga", anunciou, em comunicado, o organismo minhoto.

Aos clubes filiados, uma sugestão: "Sem alarmismos, mas com espírito de responsabilidade, foi tomada esta decisão, sugerindo aos clubes filiados que suspendam, também, as suas atividades desportivas diárias".

Tudo parado no Porto até 23 de março

Em comunicado enviado, esta terça-feira, às redações, a "Associação de Futebol do Porto determina que, a partir desta data e até nova comunicação estão SUSPENSOS todos os jogos de todas as competições de futebol e futsal, de ambos os géneros e escalões, na área da sua jurisdição e que estejam programados entre a presente data (10 de Março de 2020) até dia 23 de Março de 2020"