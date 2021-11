PSG deixa-se empatar nos minutos finais

Uma grande penalidade marcada por Szoboszlai, aos 90+2 minutos, valeu ao Leipzig o primeiro ponto na Liga dos Campeões, ao empatar com o PSG, de Nuno Mendes e Danilo. André Silva falhou um penálti.

Com André Silva de início, os alemães chegaram à vantagem por intermédio de um endiabrado Nkunku, que aos oito minutos abriu o marcador. Pouco depois, Danilo cometeu uma grande penalidade dentro da área, mas o compatriota André Silva atirou para grande defesa de Donnarumma.

Na resposta, Wijnaldum empatou a contenda e fez os parisienses passar para a frente do marcador, perto do intervalo, apesar do maior domínio alemão.

O segundo tempo teve ascendente do Leipzig, que, forçado a correr atrás do resultado, tentou assumir as rédeas da partida, mas o PSG ia dando boa réplica, apesar de, na hora do remate, não conseguir atirar para o fundo das redes.

O Leipzig nunca deixou de acreditar que era possível salvar um ponto na partida e, na hora do aperto final, tanto pressionou que conseguiu ganhar uma grande penalidade, convertida caprichosamente pelo húngaro Szoboszlai.

O PSG perdeu, assim, a liderança do grupo A, ficando com apenas oito pontos, enquanto o Leipzig está no fundo da tabela, tendo somado o primeiro ponto nesta partida.