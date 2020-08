PSG elimina Atalanta e garante meia-final da Champions após reviravolta épica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:55 Facebook

Com dois golos perto do apito final, o PSG garantiu um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, depois de vencer (2-1) a Atalanta.

O PSG celebra, esta quarta-feira, o 50.º aniversário e conseguiu dar a melhor prenda aos adeptos depois de assegurar as meias-finais da Liga dos Campeões, feito que não conseguia desde 1994/95. Mas não sem muito sofrimento à mistura e um final dramático.

No ano de estreia da principal prova europeia de clubes, o Atalanta surpreendeu tudo e todos ao chegar aos quartos-de-final e esteve a um passo de estar entre as quatro melhores equipas. Aos 27 minutos, Zapata ganhou o ressalto a Marquinhos à entrada da área e a bola sobrou para Pasalic que, de pé esquerdo, rematou em arco para o fundo da baliza.

Mas uma reviravolta épica acabou com o sonho da equipa italiana. Aos 90 minutos, Marquinhos, na recarga de um remate de Neymar, fez o empate. E quando tudo apontava para o prolongamento, aconteceu o que parecia impossível: Mbappé cruzou rasteiro para Choupo-Moting que selou o apuramento dos campeões franceses.

Na próxima fase, a equipa de Neymar vai defrontar o Atlético de Madrid ou o Leipzig, que se defrontam na quinta-feira no Estádio de Alvalade.