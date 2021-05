PSG na final da Taça de França pela sétima vez seguida

JN/Agências Hoje às 00:09 Facebook

O PSG está na final da Taça de França pela sétima vez consecutiva, após ter ganho, esta quarta-feira, por 6-5 ao Montpellier, nas grandes penalidades, após o empate 2-2 no tempo regulamentar.

Os parisienses, detentores do troféu, inauguraram o marcador aos 10 minutos, por Kylian Mbappé, mas a formação da casa repôs a igualdade em cima do intervalo, por Gaetan Laborde, aos 45.

Mbappé bisou aos 50 minutos e devolveu a dianteira do marcador ao PSG, que, mais uma vez, não soube segurar a vantagem e acabou por consentir o empate, aos 83, da autoria do argelino Andy Delort, pouco depois de o internacional português Danilo Pereira ter sido lançado por Mauricio Pochettino.

Face ao empate no final do tempo regulamentar, e sem direito a prolongamento, o encontro acabou por ser decidido da marca de grande penalidade, com Solomon Sambia a falhar o último pontapé do Montpellier e a permitir que Moise Kean sentenciasse o duelo logo de seguida.

O PSG, recordista de troféus da Taça da França (13), apurou-se pela 19.ª vez - a sétima seguida - para a decisão da competição, na qual vai defrontar o Rumilly-Vallières, do quarto escalão, ou o Mónaco, que na quinta-feira disputam a outra meia-final.