PSG será alvo do fair-play financeiro da UEFA

Parisienses acumularam um défice elevado nas últimas três épocas e vão ser sancionados pelo organismo.

O PSG vai ser sancionado pela UEFA devido aos incumprimentos com o fair-play financeiro. Os parisienses acumularam um défice superior a 30 milhões de euros durante as últimas três temporadas e o prejuízo económico é cada vez maior, agora o organismo que regula o futebol europeu vai sancionar a formação parisiense. O Marselha é outro clube que também está na mira do fair-play financeiro.

Segundo o L'Équipe, As sanções da UEFA deverão ser meramente financeiras, mas caso a situação económica não seja resolvida poderá passar a sanções desportivas. Há uns meses, o Órgão de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA enviou uma carta ao PSG para assinarem um acordo de consiliação, mas os parisienses não estarão interessados em contemplar nenhum acordo. Tanto o PSG como o Marselha podem recorrer de uma futura decisão e levar o caso a outro tribunal, caso a sentença seja desfavorável.

Nos últimos anos o PSG fez algumas contratações sonantes, embora algumas tenham sido a custo zero (Messi, por exemplo), envolvem elevados encargos salariais. Nomes como Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi, e mais recentemente, Vitinha, Renato Sanches e Mukiele.