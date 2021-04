PSG vence Bayern em jogo com cinco golos e espetáculo de Mbappé

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:35 Facebook

A equipa francesa deu, esta quarta-feira, um grande passo para conseguir um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões ao derrotar (3-2) o campeão europeu no Allianz Arena.

O PSG não podia ter pedido mais para a primeira mão dos quartos de final da Champions, e logo diante do Bayern de Munique, campeão europeu. Num jogo com cinco golos no Allianz Arena, o protagonismo acaba por ir para Mbappé, com uma exibição de luxo e um bis.

Foi praticamente entrar e marcar. O craque francês abriu o marcador logo aos três minutos e Marquinhos ampliou a vantagem ainda antes da meia hora, ambos com assistências de Neymar. Quando parecia que o PSG iria acabar por ter um jogo tranquilo, Choupo-Mouting, ainda na primeira parte, reduziu e Thomas Muller empatou aos 60 minutos.

Apenas oito minutos depois Mbappé acabou mesmo por bisar e fechar a contagem. O francês é o segundo melhor marcador da presente edição, com oito golos, apenas menos dois do que Haaland, do Borussia Dortmund.

O encontro da segunda mão está agendado para a próxima quarta-feira, em Paris, às 20 horas.