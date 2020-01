"Quando é preciso um desconto de tempo basta lançar tochas", diz Vitória

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:50 Facebook

No final da derrota com o Benfica, Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, deixou críticas à arbitragem e questionou a falta de intervenção do VAR numa alegada grande penalidade cometida por Rúben Dias e queixou-se do comportamento dos adeptos do Benfica.

O presidente do Vitória de Guimarães fez uma analogia entre os descontos de tempo, legais e usados pelos treinadores para reorganizar as equipas no basquetebol, e o comportamento dos adeptos do Benfica, no jogo no Estádio Afonso Henriques.

"Não sabia que no futebol também havia descontos de tempo, como no basquetebol", ironizou Miguel Pinto Lisboa. "Quando é preciso fazer desconto de tempo, basta lançar tochas. Os jogos param o tempo que for necessário e quebram o ritmo de jogo", denunciou o presidente do Vitória Sport Club, com críticas para a arbitragem.

"Há um momento importante do jogo, em que já devem ter visto as imagens em que deixo o porquê de não ter havido uma intervenção do VAR", disse Miguel Pinto Lisboa, alundindo a um lance, numa altura em que o Benfica já vencia por 1-0, perto do intervalo, em que os vitorianos se queixam de uma alegada grande penalidade cometida por Rúben Dias.

"Quero dar os parabéns aos atletas do Vitória, que conseguiram manter um equilíbrio emocional. O Vitória superiorizou-se ao Benfica", conclui Miguel Pinto Lisboa, que começou a comunicação aos jornalistas com críticas ao Conselho de Arbitragem da Federação.

"O primeiro facto é desde logo a equipa de arbitragem e o VAR ser quase na mesma plenitude a mesma do jogo entre o Braga e o Benfica. Com tantas opções, não me parece razoável a opção que foi tomada pela equipa de arbitragem. Quanto ao jogo, verificámos que houve, no meu entender, uma análise diferente dos lances praticados pelos atletas de uma equipa face aos lances do Vitória. Quando temos um atleta nosso a dois metros da área do Benfica, impedido de prosseguir por uma falta grava e não marcam nada e, posteriormente, num lance de um atleta nosso, a 60 metros da área da nossa equipa, a primeira intervenção é logo um cartão amarelo... A análise não foi a adequada", disse o líder dos vimaranenses.

O Benfica venceu (1-0), este sábado, o Vitória, em Guimarães, em jogo da 15.ª jornada da Liga. Cervi, assistido por Pizzi, marcou o único golo do encontro disputado no D. Afonso Henriques e em que os minhotos reclamaram uma grande penalidade de Rúben Dias. O jogo esteve interrompido durante alguns momentos: viram-se cadeiras e tochas a voar. Jogadores pediram calma aos adeptos.