Quatro jogadores expulsos no final do F. C. Porto-Sporting

Jogadores e equipa técnica de ambas equipas descontrolaram-se depois do apito final.

Após o encontro entre F. C. Porto e Sporting (2-2) a confusão instalou-se. Jogadores, equipas técnicas e dirigentes envolveram-se em confrontos, com muitos empurrões à mistura.

O árbitro João Pinheiro distribuiu vários cartões vermelhos devido aos incidentes: Marchesín, Pepe, Palhinha e Tabata foram expulsos depois do apito final. Juntando o cartão vermelho de Coates no início da segunda parte, foram cinco os jogadores expulsos neste encontro.

O jogo foi muito faltoso de início ao fim, com os jogadores de ambas equipas a terem entradas mais físicas que o normal. Ao todo, João Pinheiro apitou 31 faltas e distribuiu 11 cartões amarelos.

Relativamente ao jogo em si, dragões e leões empataram a dois golos, deixando tudo na mesma no topo da tabela. O F. C. Porto mantém-se líder com mais seis pontos que o segundo classificado Sporting, que fica assim com vantagem no confronto direto por ter apontado dois golos fora de Alvalade.