Rafa põe o Benfica em vantagem e sai lesionado

O Benfica está a vencer, por 1-0, o Lyon ao intervalo, com um golo de Rafa aos 4 minutos.

O extremo do Benfica foi do céu ao inferno em apenas 20 minutos do jogo com o Lyon, da terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

O Benfica adiantou-se no marcador, num remate cruzado de Rafa, aos quatro minutos. No entanto, aos 16, o extremo surgiu estendido no relvado e teve de ser assistido pela equipa médica dos encarnados.

Rafa ainda voltou ao relvado, mas pouco depois, aos 20 minutos, teve mesmo de ser substituído. Pizzi foi o homem escolhido por Bruno Lage para o render e, ao entrar em campo, bateu no símbolo do Benfica que ostenta na camisola.