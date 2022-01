Rafael Leão marca na vitória do AC Milan na Taça de Itália

JN/Agências Ontem às 23:54 Facebook

Um golo do português Rafael Leão ajudou o AC Milan a vencer, esta quinta-feira, o Génova (3-1), após prolongamento, e apurar-se para os quartos de final da Taça de Itália, juntamente com Fiorentina, que eliminou o Nápoles (5-2).

No Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, o norueguês Leo Ostigard adiantou os forasteiros, à passagem do minuto 17, porém, já no segundo tempo, os milaneses restabeleceram o empate, por intermédio do internacional francês Olivier Giroud (74), um tento que obrigou a mais 30 minutos de jogo.

Lançado por Stefano Pioli aos 62 minutos, Rafael Leão viria a revelar-se decisivo, aos 102, colocando o AC Milan pela primeira vez em vantagem, consumada pelo belga Alexis Saelemaekers (112).

Nos quartos de final, os "rossoneri" vão defrontar o vencedor do encontro entre a Lazio e Udinese.

Mais cedo, o duelo entre Nápoles e Fiorentina também só foi decidido após prolongamento, período que napolitanos jogaram com nove, face às expulsões de Hirving Lozano (84 minutos) e Fabian Ruiz (90+3), isto depois do guarda-redes Dragowski (45+2) ter deixado bem cedo a equipa 'viola' com 10.

O avançado sérvio Dusan Vlahovic colocou a Fiorentina na frente, aos 41 minutos, contudo, pouco depois, o belga Dries Mertens repôs a igualdade com que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo, foi Cristiano Biraghi (57 minutos) a oferecer o comando da partida ao '10' de Florença, com Andrea Petagna (90+5) ainda a dar esperança ao conjunto de Luciano Spalleti, que hoje não teve o luso Mário Rui na ficha de jogo.

No prolongamento, a Fiorentina mostrou-se implacável, com mais um - ao contrário do Nápoles em toda a segunda parte - e qualificou-se com golos Lorenzo Venuti (105+1 minutos), Piatek (108) e Youssef Maleh (119), os dois últimos suplentes utilizados.

A Atalanta é o adversário da equipa 'viola' nos quartos de final da Taça de Itália.