Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Benfica, no Estádio da Luz, Raul Silva festejou a vitória dos guerreiros na direção dos adeptos dos encarnados, o que deu origem a uma confusão no relvado. O defesa viu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Veja o momento: