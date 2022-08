Real Madrid conquista a quinta Supertaça europeia

Merengues venceram o Eintracht Frankfurt por 2-0.

Mais uma final, mais uma vitória para o Real Madrid. "Los blancos" derrotaram o Eintracht Frankfurt por 2-0, com golos de Alaba e Benzema, para conquistarem a quinta Supertaça europeia da história.

Os alemães foram os primeiros a criar perigo, através de um remate de Kamada que permitiu uma grande defesa de Courtois. O Real Madrid foi a equipa com mais bola, e sempre próxima da área adversária, e Vinicius Jr voltou a reforçar a importância no ataque espanhol. Ganhou o canto que levou ao primeiro golo, por autoria de Alaba.

Na segunda parte, o fluxo do jogo manteve-se, com os madrilenos por cima. Casemiro acertou na barra aos 61 minutos e Benzema selou o 2-0 final, quatro minutos depois, com assistência de Vinicius Jr, novamente envolvido num golo.

O Real Madrid conquistou assim a quinta Supertaça europeia da história, depois das vitórias em 2002, 2014, 2016 e 2017.