Real Madrid e Manchester City abrem quartos da Champions com vitórias

JN Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid e o Manchester City entraram com o pé direito nos quartos de final da Liga dos Campeões, ao vencerem, em casa, Liverpool e Borussia de Dortmund nos jogos da primeira mão.

Os merengues impuseram-se, no Santiago Bernabéu, por 3-1, aos campeões ingleses, que contaram com o internacional português Diogo Jota no "onze", numa partida em que o avançado brasileiro Vinícius Júnior foi autor de dois golos. O primeiro surgiu aos 27 minutos e o segundo aos 65.

Pelo meio, o espanhol Asensio colocou os madrilenos a ganhar por 2-0, aos 36, com o egípcio Mohamed Salah a reduzir, aos 51.

Já em Manchester, os "cityzens", com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, derrotaram, por 2-1, a equipa de Dortmund, que teve o lateral luso Raphael Guerreiro a titular.

Os ingleses abriram o marcado aos 19 minutos, pelo médio belga De Bruyne. Os germânicos empataram aos 84, pelo alemão Reus, no entanto, o inglês Phil Foden confirmou o triunfo da equipa em cima dos 90.

Esta quarta-feira, é a vez do F. C. Porto receber o Chelsea, em Sevilha, e do Bayern de Munique defrontar, em casa, os franceses do PSG. Ambos os encontros estão agendados para as 20 horas.

A segunda mão está marcada para os dias 13 e 14 de abril.