Real Madrid empata com Sevilha e desperdiça oportunidade de subir à liderança

O Real Madrid empatou (2-2), este domingo, na receção ao Sevilha na 35.ª jornada da Liga espanhola, e desperdiçou a oportunidade de ascender à liderança a escassas três jornadas do fim.

O Sevilha adiantou-se no marcador aos 22 minutos, pelo luso-brasileiro Fernando, ex-F. C. Porto, e o Real Madrid empatou já na segunda parte, aos 67, por Marco Asensio, mas a equipa andaluz voltou a tomar a dianteira no resultado aos 78, num penálti executado pelo médio croata Ivan Rakitic. Quando parecia ter a vitória na mão, eis que os merengues restabeleceram o empate aos 90+4, com um golo do belga Hazard.

Além das oscilações no resultado, o ponto alto da emoção que marcou a partida aconteceu aos 78 minutos, quando o Sevilha beneficiou de um pontapé de canto, na sequência do qual o Real Madrid saiu para o contra-ataque pelo brasileiro Vinicius que cedeu a bola ao francês Karim Benzema, o qual foi derrubado pelo guarda-redes marroquino Bono, levando o árbitro a assinalar penálti.

No entanto, o videoárbitro Iglésias Villanueva foi rever o lance desde a sua origem e acabou por solicitar ao árbitro Martínez Munuera que fosse rever o pontapé de canto que precedeu o contra-ataque do Real Madrid, na sequência do qual o central Éder Militão tocou na bola com a mão.

Ou seja, um penálti a favor do Real Madrid foi revertido noutro penálti em benefício do Sevilha, que acabou por fazer o 2-1 por Ivan Rakitic, a 12 minutos do final da partida. Quando a derrota parecia inevitável, a equipa de Zinedine Zidane chegou ao empate ao 'cair do pano', num remate de fora da área do médio alemão Toni Kroos, que desviou em Hazard antes de entrar.

Com este empate, o campeonato está "em chamas" a três jornadas do fim, com o Atlético Madrid na frente, com 77 pontos, seguido do Real Madrid e do FC Barcelona, ambos com 75, do Sevilha, com 71, o quarteto que ocupa os lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Antes deste jogo grande, o Villarreal foi surpreendido em casa pelo Celta de Vigo, que venceu por 4-2 e deixou a equipa que recentemente eliminou os ingleses do Arsenal e se apurou para a final da Liga Europa em risco de ser ultrapassado pelo Bétis, que tem menos um jogo, na tabela classificativa.

Com efeito, a equipa andaluz recebe na segunda-feira o Granada e, em caso de vitória, sobe para o sexto lugar, com 54 pontos ultrapassando o Villarreal, que é o atual sexto, com 52.

De notar que, no outro grande jogo da 35.ª jornada, o Barcelona empatou sem golos em Camp Nou com o líder Atlético Madrid, 'abrindo a porta' à liderança do Real Madrid, mas este não teve capacidade para vencer hoje o Sevilha.