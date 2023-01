Real Madrid nos quartos de final da Taça do Rei com reviravolta

JN/Agências Ontem às 23:02 Facebook

O Real Madrid garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para os quartos de final da Taça do Rei de Espanha, ao conseguir uma reviravolta na segunda parte em casa do Villarreal, vencendo por 3-2.

Quatro dias depois da derrota na Supertaça, frente ao Barcelona, os "merengues" entraram mal na partida e chegaram ao intervalo a perder por 2-0, com golos do francês Etienne Capoue (04 minutos) e do nigeriano Samuel Chukwueze (42).

O espanhol Dani Ceballos acabou por ser decisivo no encontro, depois de entrar aos 56 minutos e assistir no minuto seguinte o brasileiro Vinicius Júnior, para o 2-1, acabando por marcar o golo decisivo aos 86.

Pelo meio, o brasileiro Éder Militão (69 minutos), que passou pelo F. C. Porto, fez o empate para o Real Madrid, que não vence a Taça do Rei desde 2013/14, naquela que foi também a última vez que chegou à final.

Os "blancos", que têm 19 Taças do Rei, fecham o lote de equipas apuradas para os quartos de final, composto apenas por clubes da principal liga espanhola, juntamente com FC Barcelona, Real Sociedad, Sevilha, Valência, Athletic Bilbau, Osasuna e Atlético de Madrid.