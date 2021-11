Real Madrid sofre para bater Shakhtar

Os dois golos de Benzema garantiram o triunfo do Real Madrid contra o Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e cimentaram a liderança madrilena no Grupo D.

O jogo ainda só tinha 14 minutos decorridos quando Karim Benzema inaugurou o marcador, com assistência da coqueluche do Real Madrid, Vinícius Junior, após um roubo de bola adiantado.

Apesar de os merengues se encontrarem por cima no jogo, o conjunto ucraniano não baixou os braços e chegou à igualdade neste belo momento de Fernando, com um passe fabuloso de Alan Patrick.

Apesar de, a certa altura, parecer que o Real Madrid não estava a conseguir controlar os ritmos da partida, a qualidade superior dos elementos da equipa de Carlo Ancelotti revelou-se e chegaram ao 2-1 final com uma jogada muito rápida, finalizada pelo suspeito do costume, Benzema, que esta época já leva 13 golos em 14 jogos, com nova assistência de Vinícius Junior.

Com este desfecho, o Real Madrid aumenta a vantagem pontual na liderança do grupo, com nove pontos, enquanto o Shakhtar Donetsk vê a vida complicar-se, no fundo da classificação, apenas com um ponto somado, com quatro jornadas disputadas.