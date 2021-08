Real Madrid vence Bétis e junta-se a quarteto de líderes provisórios

JN/Agências Ontem às 23:16 Facebook





O Real Madrid foi, este sábado, ao terreno do Bétis vencer por 1-0, em jogo da terceira jornada da Liga espanhola, juntando-se a Sevilha, Maiorca e Valência no topo da tabela classificativa.

Antes da pausa para jogos de seleções, os "merengues" não fizeram o melhor dos jogos mas conseguiram vencer graças a um bom golo do defesa Carvajal, aos 61 minutos, após um cruzamento do francês Benzema.

O resultado deixa a equipa de Carlo Ancelotti com sete pontos, junto a Sevilha, Maiorca e Valência, para já provisoriamente líderes da Liga espanhola, que podem ceder a posição para o campeão Atlético de Madrid no domingo, já que os "colchoneros" ainda não perderam pontos.

Para os madridistas igualarem o quarteto da frente foi 'preciso' que o Sevilha saísse da visita ao Elche sem ganhar, com um empate 1-1 a impedir a equipa do treinador ex-FC Porto Julen Lopetegui de fazer o pleno.

O chileno Roco abriu o marcador para os homens da casa, que somaram o segundo ponto em três partidas, aos 11, mas o marroquino En-Nesyri igualou aos 40, a passe do argentino ex-Sporting Acuña.

No segundo tempo, as várias substituições ofensivas, de Rafa Mir e 'Papu' Gómez ao reforço Erik Lamela, mas também Delaney e Idrissi, não surtiram efeito para os sevilhanos, que falharam isolar-se na frente à condição.

Essa possibilidade apresenta-se agora ao Atlético de Madrid, que no domingo recebe o Villarreal, enquanto o FC Barcelona pode fazer do quarteto um quinteto se vencer o Getafe no Camp Nou.

Noutro dos jogos de hoje, a Real Sociedad somou a segunda vitória seguida graças a um golo de Barrenetxea, suficiente para levar a melhor na receção ao Levante, com Ruben Vezo titular, ainda sem conseguir ganhar.

Na vitória forasteira do Athletic Bilbau em casa do Celta, por 1-0, o destaque ficou dividido entre o golo de Iñaki Williams (34), a primeira vitória dos bascos e o feito de Raúl García.

O avançado veterano, de 35 anos, somou o 521.º jogo na Liga espanhola, ultrapassando o argentino Lionel Messi, agora no Paris Saint-Germain, no sétimo lugar da tabela de futebolistas com mais jogos na 'La Liga', em que apenas Joaquín, do Bétis, tem mais entre os jogadores no ativo, com 581 partidas disputadas.

Depois de jogos ao serviço de Osasuna, Atlético de Madrid e agora o 204.º pelo Athletic, García tem na mira vários registos ao 'alcance', a começar por Manolo Sanchís, que tem 523, mas também Paco Buyo (542) e Eusebio Sacristán (543). No topo está o antigo guarda-redes Andoni Zubizarreta, com 622.