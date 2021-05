Real Madrid vence e volta ameaçar Atlético

JN Ontem às 23:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid está novamente a apenas dois pontos do líder Atlético de Madrid, depois de ter goleado esta quinta-feira à noite no recinto do Granada, por 4-1, em jogo de encerramento da 36.ª jornada da Liga espanhola.

O médio croata Luka Modric deu vantagem aos merengues à passagem dos 17 minutos, com o avançado brasileiro Rodrygo a fazer o 2-0 em cima do intervalo.

No segundo tempo os da casa reagiram e reduziram pelo avançado espanhol Jorge Molina, no entanto a reação "blanca" não se fez esperar e no espaço de um minuto (75 e 76) o latera-direito Alvaro Odriozola e o avançado francês Karim Benzema marcaram um golo cada e resolveram a portida para os visitantes.

Com este triunfo, o Real Madrid subiu ao segundo posto, a apenas dois pontos do Atlético de Madrid, primeiro classificado, quando faltam duas jornadas para o final da "La Liga". O Barcelona é terceiro, a quatro pontos do líder.

Nos outros encontros do dia, o Betis desperdiçou a oportunidade de ascender ao quinto lugar, que garante a vaga na Liga Europa, por troca com a Real Sociedad, ao não conseguir mais do que um empate a uma bola na deslocação ao recinto do lanterna-vermelha Eibar.

Andres Guardado abriu para a formação de Sevilha, aos 4 minutos, mas Sergi Enrich deixou tudo na mesma aos 83.

Na luta pela permanência, o Valladolid perdeu em casa com o Villarreal, por 2-0, com golos de Gerard Moreno (68) e Etienne Capoue (90+1) e continua a ocupar a 18.ª posição, a primeira abaixo da linha de descida, a dois pontos do Huesca, 17.º.