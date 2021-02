Real Madrid vence em Valladolid e aproxima-se da liderança

JN/Agências Ontem às 22:49 Facebook

Um golo de Casemiro deu, este sábado, a vitória (1-0) ao Real Madrid, em casa do Valladolid, que permitiu aos merengues aproximarem-se do líder Atlético de Madrid.

O médio defensivo ex-F. C. Porto, assistido pelo alemão Toni Kross, marcou o único golo do encontro da 24.ª jornada, à passagem do minuto 65, no Estádio José Zorrilla, pouco depois do português Jota entrar em campo na equipa local.

A formação treinada pelo francês Zinedine Zidane aproveitou, assim, da melhor maneira a segunda derrota na prova, e primeira em casa, do rival Atlético, frente ao Levante (1-0), somando, agora, 52 pontos, em 24 jogos, contra os 55 dos rojiblancos, que têm um jogo em atraso.

Barcelona (46 pontos) e Sevilha (45) ocupam o terceiro e quarto posto, respetivamente, mas ambos em 22 jogos.

Poucos dias depois de ter empatado (1-1) no reduto do mesmo adversário, num jogo em atraso da segunda ronda, a formação orientada por Diego Simeone, que apostou em João Félix no onze inicial (jogou os 90 minutos), voltou a tropeçar.

Em Madrid, os remates certeiros de Jose Morales, quando decorria o minuto 30, e de Jorge de Frutos (90+5), já nos descontos, e sem Jan Oblak na baliza, garantiram a vitória para os forasteiros, que tiveram o central luso Rúben Vezo de início, após dois empates e duas derrotas.

Os colchoneros só tinham perdido no reduto do Real Madrid (2-0, em 12 de dezembro de 2020), à 13.ª jornada, somando, depois disso, nove vitórias e dois empates. Agora, contabilizam apenas uma vitória nas últimas quatro rondas.

Com Gonçalo Guedes entre os suplentes e Ferro em campo nos últimos minutos, foi o compatriota Thierry Correia a ter influência direta na vitória do Valência, conseguida fora de horas, com golos aos 90+4 e 90+8, beneficiando da expulsão do guarda-redes do Celta de Vigo Ruben Blanco, aos 64.

O avançado Manu Vallejo e o experiente Kevin Gameiro, assistido pelo antigo lateral direto do Sporting, que agarrou a titularidade no emblema 'ché', asseguraram o triunfo (2-0), frente ao 10.º colocado (29 pontos), que não perdia há quarto partidas, enquanto o Valência subiu ao 12.º posto, com 27.

Numa luta de aflitos, um golo do defesa Dani Calvo, aos 33 minutos, chegou para o Elche bater em casa o Eibar por 1-0, com os anfitriões a passarem a somar 21 pontos e a 'apanharem' na 17.ª posição os bascos, que hoje tiveram Rafa Soares na reta final do jogo, enquanto Paulo Oliveira não foi opção.

O Elche colocou um ponto final numa série de 16 jogos sem vencer para a La Liga, ao contrário do Eibar, que leva sete sem triunfar.