Real Madrid vence em Valladolid e é líder provisório da Liga

O Real Madrid subiu, esta sexta-feira, provisoriamente, à liderança da Liga espanhola, ultrapassando o rival Barcelona, ao vencer em Valladolid por 2-0, em jogo da 15.ª jornada desbloqueado graças a um penálti perto do fim.

O resultado final não traduz as grandes dificuldades que o Valladolid colocou aos campeões espanhóis, sem soluções para ultrapassar a compacta organização defensiva do Valladolid, a tapar todos os espaços para a baliza e a contra-atacar com perigo.

O momento decisivo da partida surgiu aos 81 minutos, num lance polémico em que a bola embateu na mão do avançado Javier Sánchez, na área do Valladolid, o que levou o árbitro, alertado pelo videoárbitro (VAR), a rever o lance no monitor, acabando por decidir-se pela marcação do castigo máximo, cobrado com competência pelo ponta de lança francês Karim Benzema.

O jogador do Valladolid estava inconformado e tanto protestou que viu o segundo amarelo, deixando a sua equipa em inferioridade numérica para os últimos minutos da partida, numa fase em que ainda era possível chegar ao empate.

O Real Madrid ficou com a vitória na mão e ainda logrou ampliar o resultado a um minuto do final do tempo regulamentar, pelo regressado Benzema, que 'bisou', na sequência de uma assistência do seu compatriota Camavinga.

O jogo desta sexta-feira marcou o regresso do Bola de Ouro aos relvados, depois da sua polémica dispensa do Mundial Qatar2022, devido a uma lesão na coxa esquerda, que motivou a renúncia à seleção.

Com estes três pontos hoje conquistados, o Real Madrid subiu, provisoriamente, à liderança do campeonato, com 38 pontos, mais um do que o Barcelona, que recebe o Espanyol no sábado e pode recuperar o estatuto de líder.

Noutro jogo disputado da 15.ª jornada, o Celta, orientado pelo português Carlos Carvalhal, empatou em Vigo a um golo com o Sevilha, mas chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Gabriel Veiga, aos 33 minutos, após assistência do internacional espanhol Iago Aspas.

No entanto, a equipa de Carlos Carvalhal acabaria por sofrer o golo do empate aos 54 minutos, pelo lateral esquerdo da equipa andaluza Kike Salas.

O internacional luso Gonçalo Paciência não chegou, desta vez, a sair do banco.

O Celta é 16.º, com 13 pontos (15 jogos), enquanto o Sevilha está em 18.º, abaixo da linha de água, com apenas 12 (15), numa posição delicada e surpreendente.

Nas restantes partidas, o Getafe, com o internacional português Domingos Duarte a comandar a defesa, recebeu e bateu o Maiorca por 2-0, com um 'bis' do avançado Borja Mayoral, aos 51 e 78 minutos, enquanto o Cadiz não foi além de um empate a um golo na receção ao Almeria, que contou com dois portugueses que saíram do 'banco', Dyego Sousa e Samuel Costa, sem efeito prático.