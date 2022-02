Reforços de última hora no Dragão e em Alvalade aquecem luta pelo título

Nuno A. Amaral Hoje às 00:33 Facebook

F. C. Porto paga nove milhões de euros ao Braga para recuperar Galeno e oficializa Rúben Semedo. Sporting contrata Marcus Edwards e garante regresso de Slimani

Mercado O fecho da janela de janeiro trouxe reforços ao F. C. Porto e ao Sporting, enquanto o Benfica praticamente não mexeu no plantel. No Dragão, a novidade foi a contratação de Galeno ao Braga, pois a chegada de Rúben Semedo, por empréstimo do Olympiacos, já era esperada. A equipa de Sérgio Conceição recebe ainda o atacante Fernando Andrade, que nos últimos meses esteve cedido ao clube árabe Al-Feiha.

Em Alvalade, ficou confirmada a contratação de Marcus Edwards ao V. Guimarães e a bomba de última hora foi o regresso de Slimani, seis anos depois de o avançado argelino ter saído do clube. Em sentido contrário, Ruben Amorim viu sair Jovane Cabral para a Lazio.