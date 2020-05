DGS sugere estádios vazios e atletas e famílias em confinamento

Hoje às 20:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, este domingo, ter recebido o parecer técnico da Direção Geral de Saúde que enquadra as condições para o regresso da Liga NOS e da Taça de Portugal, referentes à época desportiva 2019/2020.

Entre as várias condições, "os clubes participantes na Liga NOS e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infeção por SARS-CoV-2 e de COVID-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública".

Segundo o comunicado publicado pela FPF, este compromisso será "subscrito, sob a forma de um Código de Conduta assinado, entre todos os agentes desportivos e as estruturas competentes da FPF e Liga Portugal, e outras que sejam consideradas necessárias".

Os contactos sociais devem restringir-se ao mínimo indispensável e o uso de máscara em espaços fechados é obrigatório, como deslocações para os treinos e competições.



A DGS destacou ainda que as competições "devem ser realizadas no menor número possível de estádios" e todos eles devem permitir "a implementação de medidas de prevenção e controlo de infeção".