Regresso de Pedro Gonçalves ao meio-campo ganha forma

Já atuou como "oito" duas vezes esta temporada. Regresso de Paulinho ao onze é hipótese

Está em cima da mesa a hipótese de Pedro Gonçalves regressar ao meio-campo do Sporting para o duelo com o Gil Vicente (sexta-feira, 19 horas). Frente ao Vilafranquense, em vitória por 1-0 em jogo treino, Pote foi utilizado no meio-campo e marcou o único golo da partida, de grande penalidade, indiciando aquilo que poderá ser o plano para atacar o encontro com o emblema de Barcelos.

Morita e Ugarte, os habituais médios no sistema de Ruben Amorim esta temporada, estão ao serviço das respetivas seleções e têm encontros na terça-feira, realizando apenas duas sessões de treino com vista ao jogo, algo que também joga a favor da colocação de Pote como "oito".