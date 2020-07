Reko Silva é o 11.º jogador a rescindir unilateralmente com o Aves

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

O médio Reko Silva entregou esta sexta-feira um pedido de rescisão unilateral à SAD do Desportivo das Aves, devido a três meses de salários em atraso.

Miguel Gonçalves Silva, conhecido por Reko Silva, marcou um golo em 12 jogos e estava vinculado até junho de 2022 à formação do concelho de Santo Tirso, pela qual assinou há um ano, oriundo das camadas jovens do S. C. Braga, para reforçar a equipa sub-23 dos avenses, na qual se notabilizou com oito tentos em 17 aparições.

O centrocampista, de 21 anos, é o 11.º atleta a desvincular-se dos avenses por dívidas salariais, depois dos guarda-redes Quentin Beunardeau e Raphael Aflalo, dos defesas Jonathan Buatu e Mato Milos, dos médios Aaron Tshibola, Estrela e Pedro Delgado e dos avançados Kevin Yamga, Rúben Macedo e Welinton Júnior.

O defesa e capitão Afonso Figueiredo também abandonou a Vila das Aves esta semana, mas sem especificar os motivos, tal como o avançado Miguel Tavares, ao passo que o médio Bruno Lourenço assinou por três temporadas com o Estoril e o dianteiro ganês Kelvin Boateng rumou por empréstimo à equipa B do F. C. Porto, ambas da LigaPro.