Renovação "congela" empréstimo de Fábio Silva ao Anderlecht

Avançado português está prestes a ser cedido ao emblema belga, que irá pagar a totalidade do salário. Wolverhampton viabiliza o empréstimo, caso o internacional sub-21 renove contrato.

Fábio Silva está perto de mudar de ares após duas temporadas em Inglaterra. Segundo o que o JN apurou, o avançado vê com bons olhos o empréstimo ao Anderlecht, que aceita pagar a totalidade do salário do português. No entanto, a situação contratual do jogador com o Wolverhampton está a "congelar" a concretização do negócio, que não contempla opção de compra.

Fábio Silva está vinculado ao "Wolves" até 2025 e o clube inglês só aceita emprestar o jovem atacante caso este amplie a duração do contrato.

O JN sabe que o Wolverhampton já comunicou ao jogador que aceita o empréstimo para o Anderlecht, mediante a renovação do vínculo.

Fábio Silva vê com bons olhos a saída para o clube belga, pois acredita que será o passo certo para ganhar minutos e evoluir na carreira. O avançado foi transferido para o "Wolves" no início de 2020/2021, proveniente do F. C. Porto, a troco de 40 milhões de euros, e em 62 jogos pela equipa principal inglesa apontou quatro golos.