Renovação vale 3,5 milhões por ano a Sérgio Conceição no F. C. Porto

Novo contrato vale cerca de 3,5 milhões de euros limpos por ano ao treinador. Dragões investem quase 15 milhões.

Ainda por oficializar, a continuidade de Sérgio Conceição ao leme dos dragões implicará, ao que o JN apurou, uma melhoria salarial para o treinador, para valores na ordem dos 3,5 milhões de euros limpos, mais prémios de eventuais títulos, em cada uma das duas épocas de duração. Isto significará um investimento de quase 15 milhões para a SAD portista, pois aos sete milhões destinados a Conceição, haverá que pagar cerca de outro tanto em impostos ao Estado.

A subida das condições salariais, que é extensível ao resto da equipa técnica, é um dado adquirido, mas não para os valores que chegaram a ser noticiados nas últimas horas, na ordem dos cinco milhões de euros por ano. De resto, segundo apurámos, a parte salarial não será o fator decisivo para a provável aceitação da proposta que foi apresentada por Pinto da Costa a Sérgio Conceição. O que pesa mais na decisão de renovar é a garantia de que o F. C. Porto terá condições financeiras para construir um plantel mais competitivo do que os anteriores, depois de se libertar das amarras do fair-play financeiro da UEFA, que lhe permita lutar pelos títulos nacionais com os rivais e continuar a fazer boa figura na Champions.