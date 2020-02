Responsável pelo scouting no Brasil demite-se do Benfica

Hoje às 20:23 Facebook

Francisco Oliveira demitiu-se do cargo de responsável pelo scouting do Benfica no Brasil. Segundo próprio, a decisão deve-se à "clara discordância com a política de contratações do clube, nos últimos anos, naquele país".

"Francisco Oliveira entendeu que a sua ligação ao Benfica já não tinha razão de ser, depois de ver vários jogadores, sem qualidade e, apesar do seu parecer negativo, terem chegado ao clube.

Reconhecendo que o papel dos empresários e o interesse destes passou a prevalecer sobre a análise objetiva do valor dos jogadores, tornando o seu trabalho inútil e prescindível, entendeu terminar a ligação que mantinha com o Benfica desde 2006", escreveu, em comunicado, às redações.

Do lado das águias, o JN sabe que agradecem o seu contributo e desejam que ultrapasse rapidamente a fase difícil por que está a passar, devido a doença da sua esposa.