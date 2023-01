Retoma vitoriana surgiu numa reta final emocionante

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Flavienses empataram já nos descontos, mas ainda havia tempo para Safira dar uma alegria aos minhotos.

O Vitória venceu o Chaves, por 2-1, num jogo de emoções fortes no período de compensação. Os minhotos quebraram um longo jejum de oito jogos sem ganhar, com Safira a assumir o papel de herói. Os flavienses, apesar de terem somado o oitavo jogo consecutivo sem conhecer o sabor do triunfo, permanecem tranquilos na classificação.

De grande penalidade, visionada pelo videoárbitro, Tiago Silva assumiu a responsabilidade e não vacilou no duelo com Paulo Vítor para o 1-0. O Chaves, que teve uma má entrada no jogo, reagiu nos últimos minutos e esteve muito perto do empate. Valeu aos locais a inspiração de Bruno Varela e de Villanueva.

PUB

A segunda parte foi mais intensa e dinâmica e teve um maior número de ocasiões. A equipa do vimaranense Vítor Campelos foi mais atrevida, mas só conseguiu festejar já no quinto minuto dos descontos. Um golo que silenciou a massa adepta vitoriana por momentos, já que ainda teria tempo para festejar o tento do triunfo, marcado por Safira, jogador que havia sido lançado por Moreno apenas três minutos antes.