Ricardo Ares assume comando dos dragões em hóquei em Patins

O espanhol Ricardo Ares é o novo treinador da equipa de hóquei em patins do F. C. Porto até 2023, sucedendo no cargo ao compatriota Guillem Cabestany.

O antigo jogador comandava a seleção espanhola masculina desde 2019 e chega ao clube da invicta aos 46 anos, após também ter orientado a equipa do CP Voltregà durante seis épocas e de ter iniciado a carreira como técnico adjunto no CP Vic.

Em 2017, Ricardo Ares rumou à seleção espanhola feminina e em dois anos conquistou um Mundial e um Europeu, seguindo depois para a seleção masculina.