Perante os 23.794 espectadores presentes no Estádio Municipal de Braga, os minhotos levaram a melhor sobre o F. C. Porto e conquistaram a segunda Taça da Liga da história do clube.

O golo que garantiu o triunfo ao Braga foi apontado por Ricardo Horta, aos 90+5. O lance ainda esteve em análise por parte do VAR e, quando foi validado, as bancadas da "pedreira" explodiram.

A segunda parte foi mais fraca do que a primeira, mas o lance de maior perigo dessa fase também pertenceu aos bracarenses, quando, aos 90+2, Raul Silva enviou a bola à barra da baliza de Diogo Costa.