Ricardo Horta fechado no Benfica por 15 milhões de euros

Águias cedem ainda Rodrigo Pinho e Gil Dias aos bracarenses.

A novela está perto de estar terminada. O JN sabe que Ricardo Horta está muito próximo de ser jogador do Benfica, a troco de 15 milhões de euros mais os passes de Rodrigo Pinho e Gil Dias. O avançado ainda poderá jogar este domingo, frente ao Sporting, no jogo de despedida, e só deverá ser confirmado nas águias no início da próxima semana.

Ricardo Horta é um alvo de longa data do Benfica e bastante apreciado pelo treinador Roger Schmidt, que poderá agora contar com o avançado de 27 anos para a época 2022/23.

Depois das contratações de David Neres, Enzo Fernández, Petar Musa e Ristic (custo zero), o Benfica está perto de aumentar assim as despesas neste mercado de transferências para quase 62 milhões de euros.