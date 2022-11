Ricardo Horta: "Senti alguma ansiedade, o meu nome foi o último"

Ricardo Horta nunca vai esquecer o dia 10 de novembro de 2022. Durante a tarde foi convocado por Fernando Santos para o Campeonato do Mundo do Catar e à noite assinou o 100.º golo da conta pessoal ao serviço do Braga, ajudando no apuramento dos guerreiros para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O avançado abriu caminho ao triunfo, por 2-1, sobre o Moreirense e admitiu, após o final do encontro, que as emoções foram intensas.

"Acabou por ser um grande dia. Confesso que, inicialmente, senti alguma ansiedade, mas correu tudo bem. Estou muito feliz com a chamada à seleção e mais feliz com esta vitória frente ao Moreirense. Foi um adversário muito bem organizado, eles [Moreirense] estiveram melhor na primeira parte, mas merecemos pelo que fizemos na segunda parte", resumiu Ricardo Horta, em declarações à SportTV.

O jogador do Braga não esqueceu que teve de esperar até ao derradeiro nome enunciado por Fernando Santos para saber que tinha lugar na comitiva rumo ao Catar.

"Estava na concentração para o jogo [Braga-Moreirense] e alguns colegas vieram ter comigo ao meu quarto para ver a convocatória. O meu nome foi o último e foi uma alegria muito boa", recordou.