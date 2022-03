Ricardo Oliveira esclarece ligação a fundo de investimentos

André Bucho Hoje às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Candidato à presidência do Sporting é CEO da subsidiária desportiva do fundo de investimento Youngtimers.

O candidato pela lista B às eleições do Sporting do próximo sábado, dia 5, esclareceu em comunicado a ligação ao fundo de investimentos Youngtimers, uma holding registada na Suíça, ligada a investimentos alternativos em carros colecionáveis. "Nunca afirmei, nem pretendo afirmar, que o fundo de investimento a que estou ligado venha a investir na Sporting SAD", disse.

"Como afirmei repetidamente, e é do conhecimento público, a minha eleição como Presidente do Sporting Clube de Portugal produziria o meu afastamento imediato das funções que ocupo em todas as outras empresas e entidades, incluindo a Federação Portuguesa de Padel, o fundo de investimento em questão, as empresas de imobiliario ou de Procurement a que estou ligado", explicou ainda o atual presidente do órgão máximo do Padel em Portugal, deixando ainda uma garantia.

"Enquanto respirar, combaterei sempre qualquer ameaça à perda de controlo, directo ou indirecto, da maioria da SAD por parte do Sporting Clube de Portugal, e que qualquer acordo de financiamento será sempre sujeito à discussão e aprovação dos sócios do Sporting Clube de Portugal."

Críticas de Nuno Sousa

Nuno Sousa, candidato pela lista C à presidência, deixou críticas ao adversário Ricardo Oliveira, apontando o dedo à transparência.

"Ora, portanto, Ricardo Oliveira em direto na televisão, acenou a bandeira da credibilidade que o tornava naquela pessoa com quem os investidores aceitavam conversar e negociar e, afinal, esse reconhecimento vem da empresa para a qual trabalha. Por outras palavras, este cenário é semelhante a tantos outros no passado do nosso clube que resultaram em grande mácula para o Sporting, como os que resultaram da venda dos terrenos do antigo estádio e ainda do desbaratar de ativos do clube levado a cabo por ex-dirigentes de todos conhecidos. A transparência não se anuncia, pratica-se!", disse, em comunicado.