Ricardo Quaresma anuncia saída do V. Guimarães

Duas épocas depois de chegar ao D. Afonso Henriques, Ricardo Quaresma está de saída do V. Guimarães, mas revela que ainda não chegou a altura de "pendurar as botas"

Num longo texto, publicado nas redes sociais, o extremo demonstrou vontade em continuar nos vimaranenses, mas explica a decisão de sair com a vontade de ajudar o clube. "Eu podia, vocês bem sabem, ficar mais um ano de contrato, mas também não posso ficar indiferente às dificuldades financeiras que o Vitória está a passar. Desta forma posso também ajudar o clube a poupar um pouco. Espero inspirar outros a fazerem o mesmo e a não ficarem agarrados a contratos onde só se beneficiam a si próprios", afirmou o jogador, de 38 anos.

Quaresma mostrou-se desiludido pois "gostaria de ter podido ajudar mais a equipa", mas não deixou de agradecer a todos os elementos do V. Guimarães, desde adeptos a funcionários do clube. No final da publicação deixou apenas a certeza que a carreira ainda não chegou ao fim.

"Ainda não chegou a minha altura de arrumar as botas. Estou em forma, ainda sei jogar futebol e quero continuar a fazer aquilo que me faz feliz.

Em breve nos voltaremos a encontrar no campo. A trivela ainda vai fazer levantar muitos estádios", concluiu.

Numa carreira já bastante preenchida, Ricardo Quaresma jogou por Sporting, Barcelona, F. C. Porto, Inter, Besiktas, Al Ahli e Kasimpasa.