Rio Ave garante apuramento na Liga Europa ao cair do pano

JN Hoje às 20:56, atualizado às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Rio Ave garantiu esta noite de quinta-feira o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, ao vencer os bósnios do Borac, fora, por 2-0, com golos de Tarantini e Jambor depois dos 90 minutos.

Numa partida equilibrada e com algumas situações para ambas as equipas, valeu a inspiração do médio, de 36 anos, servido por Carlos Mané, para desfazer a igualdade numa altura em que já se apontavam baterias para o prolongamento.

O segundo golo dos vila-condenses surgiu nos últimos instantes da partida (90+6), por Jambor.

Na próxima eliminatória, igualmente num jogo único e sem público, agendada para 24 de setembro, o Rio Ave terá de se deslocar à Turquia para defrontar o Besiktas.

O Sporting também entra da terceira pré-eliminatória, defrontando os escoceses do Aberdeen, em Alvalade.

Eis os resultados da segunda pré-eliminatória da Liga Europa:

Progrès-Willem II, 0-5

Hammarby-Lech, 0-3

B36-TNS, 2-2 (5-4 gp)

Kaysar-APOEL, 1-4

Ventspils-Rosenborg, 1-5

Renova-Hajduk Split, 0-1

Ararat-Armenia-Fola, 4-3 (ap)

Astana-Buducnost Podgorica, 0-1

Teuta-Granada, 0-4

Lincoln Red Imps-Ranger, 0-5

KuPS-Slovan Bratislava, 1-1 (4-3 gp)

Botosani-Shkendija, 0-1

Bodo/Glimt-Zalgiris, 3-1

Riteriai-Liberec, 1-5

Lokomotiv Plovdiv-Tottenham, 1-2

Gutemburgo-Copenhaga, 1-2

Neftci-Galatasaray, 1-3

Flora-KR Reykjavik, 2-1

Olimpija Ljubljana-Zrinjski, 2-3 (ap)

Connah's Quay-Dinamo Tbilisi, 0-1

Djurgarden-Europa, 2-1

Riga-Tre Fiori (suspenso aos 23 minutos, devido a ventos fortes)

Hibernians-Fehérvár, 0-1

Laç-H. Beer-Sheva, 1-2

CSKA Sofia-BATE, 2-0

Sfintul Gheorghe-Partizan, 0-1 (ap)

OFI-Apollon, 0-1

Locomotive Tbilisi-Dínamo Moscovo, 2-1

M. Haifa-Kairat, 2-1

Inter Escaldes-Dundalk, 0-1

Sileks-Drita, 0-2

Shamrock Rovers-Milan, 0-2

Piast-TSV, 3-2

Kukes-Wolfsburg, 0-4

Borac-Rio Ave, 0-2

Aris-Kolos Kovalivka, 1-2

Standard Liège-Bala, 2-0

Mura-AGF, 3-0

Viking-Aberdeen, 0-2

Coleraine-Motherwell, a decorrer

Linfield-Floriana, a decorrer

Osijek-Basel, a decorrer

Dunajska Streda-Jablonec, a decorrer

Servette-Reims, a decorrer

Backa Topola-FCSB, a decorrer

Honved-Malmo, a decorrer