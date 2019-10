Rio Ave segue em frente na Taça de Portugal após vitória sofrida em Condeixa

Hoje às 16:06 Facebook

Um golo de Nuno Santos, aos 75 minutos, deu este sábado a vitória ao Rio Ave sobre o Condeixa, do Campeonato de Portugal, e colocou a equipa da Liga na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

No Estádio Municipal de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, a primeira parte deste jogo da terceira ronda não registou oportunidades de golo, e o momento mais destacado foi a expulsão de Matheus Reis, que deixou o Rio Ave reduzido a 10 elementos aos 24 minutos.

O defesa central dos vila-condenses derrubou Rui Pereira, que se preparava para ficar só com o guarda-redes Paulo Vítor pela frente, e teve imediatamente ordem de expulsão com a amostragem do cartão vermelho.

A partir deste momento, o clube anfitrião teve mais iniciativa de jogo, com o adversário a apostar no contra-ataque, mas ambos sem criarem ocasiões de perigo.

Na segunda parte, o Rio Ave fez entrar o avançado iraniano Medhi e o médio brasileiro Diego, e a equipa passou a controlar o jogo, embora sem ascendente sobre o Condeixa.

Aos 54 minutos, Medhi isolou-se, mas chegou atrasado e o guarda-redes Vítor Nogueira agarrou a bola.

A melhor situação de golo para o Condeixa ocorreu aos 74 minutos, num cruzamento de Didi, na direita, com Nélson Monte a efetuar um corte defeituoso, que desviou a bola contra o poste.

Logo na jogada seguinte, o Rio Ave apontou o único golo da partida, por Nuno Santos, após um cruzamento rasteiro de Carlos Mané, na direita.

Aos 82, Medhi quase marcou o segundo golo dos vila-condenses, mas a bola saiu ao lado, no seguimento de um cruzamento de Nuno Santos.

Em cima dos 90 minutos, Rui Pereira poderia ter atirado para golo na grande área adversária, mas falhou o remate, após cruzamento atrasado.

Já nos descontos, João Olavo, do Condeixa, foi expulso, por acumulação de cartões amarelos.

Ficha de Jogo:

Jogo no Estádio Municipal de Condeixa-a-Nova

Condeixa - Rio Ave, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores: Nuno Santos, 75 minutos.

Equipas:

Condeixa: Vítor Nogueira, Leo (Didi, 73), Da Silva, Wilson Fernandes, Mateus Lima, Hugo Ribeiro, Ailton Tavares, Suraj (Juan Leite, 78), André (João Olavo, 78), Teles e Rui Pereira.

(Suplentes: Tiago, Didi, Juan Leite, Mauro, Paulo Matos, Jaisen Clifford e João Olavo).

Treinador: Pedro Ilharco.

Rio Ave: Paulo Vítor, Borevkovic, Nélson Monte, Matheus Reis, Tarantini, Jambor, Carlos Mané (Junio, 87), Pedro Amaral, Piazon (Diego, 46), Nuno Santos e Ronan (Medhi, 46).

(Suplentes: Kieszek, Bruno Moreira, Diego, Junio, Vitó, Messias e Medhi).

Treinador: Carlos Carvalhal.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Pereira (61), Leo (65), Ailton Tavares (80), João Olavo (84), Teles (90).

Cartão vermelho direto para Matheus Reis (24) e João Olavo (90+2), por acumulação de amarelos.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.