Rio Ave vence dérbi com o Varzim com triunfo decidido nos penáltis

O Rio Ave qualificou-se, este domingo, para segunda fase da Taça da Liga, após vencer o dérbi com os vizinhos do Varzim, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após o 1-1 que se registou no período regulamentar.

No reencontro de ambas equipas em jogos oficiais 13 anos depois, os poveiros até estiveram em vantagem, graças a um autogolo de Ronan, aos 56 minutos, mas aos 79 os vila-condenses resgataram o empate, por intermédio de Aderllan Santos, precipitando as decisões para os penáltis, onde o guarda-redes do Rio Ave Jhonatan esteve destaque, com duas defesas decisivas.

Os dois conjuntos, que esta época vão competir na II Liga, fizeram jus aos pergaminhos históricos deste dérbi do futebol nacional, protagonizando uma partida intensa, carregada de rivalidade, e com boas oportunidade de golo de parte a parte.

O Varzim foi sempre mais astuto e perigoso nas suas saídas para o contra-ataque, enquanto o Rio Ave, embora menos desenvolto no último passe, foi mais pressionante, mantendo uma toada de equilíbrio que fez o nulo arrastar-se até ao intervalo.

Os golos acabariam por surgir na segunda parte, com a equipa varzinista a colocar-se em vantagem ainda antes da hora de jogo, quando o ponta-de-lança do Rio Ave Ronan desviou para a própria baliza um livre cobrado por Murilo.

Perante a contrariedade, os vila-condenses responderam com a entrada de algumas das principais figuras do plantel, como Carlos Mané, Francisco Geraldes ou Pedro Mendes, e já aos 79 minutos, também de bola parada, resgataram o empate, num cabeceamento do experiente central Aderllan Santos, impondo o 1-1 que prevaleceu até ao final do tempo regulamentar.

As decisões foram então empurradas para as grandes penalidades, onde o Varzim até começou melhor, com o seu guarda-redes Tiago Pereira a defender a cobrança inicial, mas com o Rio Ave conseguir, novamente, recuperar, e com especial mérito para o guarda-redes Jhonatan, que susteve dois remates dos poveiros, e permitiu à equipa seguir em frente na competição.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim

Varzim - Rio Ave, 1-1 (3-4 após grandes penalidades)

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

1-0, Ronan, 56 minutos (na própria baliza); 1-1, Aderllan Santos, 79

Desempate por grandes penalidades:

0-0, Zé Manuel (defesa de Tiago Pereira); 1-0, Heliardo; 1-1, Francisco Geraldes; 2-1, Zé Tiago; 2-2, Aderllan Santos; 2-2, Luís Silva (defensa de Jhonatan); 2-3, Costinha; 3-3, Cássio Scheid; 3-4, Ukra; 3-4, Tavinho (defesa de Jhonatan).

Equipas:

Varzim: Tiago Pereira, Luís Pinheiro, André Micael, Cássio Scheid, João Reis, Luís Silva, Rafael Assis, Nuno Valente (Zé Tiago, 88), Tavinho, Agdon (Heliardo, 66) e Murilo (George Ofusu, 76)

(Suplentes: Ismael, Raí Ramos, Lessinho, Heliardo, Zé Tiago, George Ofusu, Tiago Cerveira e Luís Pedro)

Treinador: António Barbosa

Rui Ave: Jhonatan, Costinha, Aderllan Santos, Hugo Gomes, Sávio, Vítor Gomes (Francisco Geraldes, 66), Guga (Rúben Gonçalves, 90+4), Joca (Ukra, 80), Gabrielzinho (Carlos Mané, 66), Ronan (Pedro Mendes, 66) e Zé Manuel

(Suplentes: Leo Vieira, Francisco Geraldes, Ukra, Pedro Mendes, Carlos Mané, Pedro Amaral, Rúben Gonçalves, Renato Pantalon e Zimbabwe)

Treinador: Luís Freire

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Gomes (45), Luís Silva (84) e Cássio Scheid (90+3)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19